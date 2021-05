Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Mourinho vuole White, ma costa 50 milioni

Il tecnico portoghese avrebbe indicato il nome del centrale del Brighton che però costa parecchio e piace a tanti altri top club

Jose Mourinho vuole Ben White alla Roma. Il difensore del Brighton in questa stagione si è affermato come uno dei migliori centrali della Premier League e non è passato di certo inosservato agli occhi dello Special One, che ha vissuto da protagonista al Tottenham l'ultima annata ed è pronto a sedersi sulla panchina giallorossa. Secondo 'The Sun', infatti, la Roma sarebbe entrata nella corsa al classe '97 su precisa richiesta di Mourinho. Una pista di mercato che però si presenta decisamente in salita, dal momento che la concorrenza - così come il costo del cartellino - è altissima. Il Brighton vorrebbe infatti almeno 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro) per lasciar partire White, forte degli interessi di club come Liverpool (che avevano già chiesto informazioni la scorsa estate), Arsenal,Manchester United, PSG e Borussia Dortmund.