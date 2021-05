Lewandowski: “Mou alla Roma mi ha stupito, ma la città ha una storia infinita”

Il campione polacco: "Non me lo sarei aspettato, ma i giallorossi sono una bella squadra"

L'effetto Mourinho sulla Roma è già sotto gli occhi di tutti. L'arrivo del portoghese sulla panchina giallorossa ha creato un'attenzione mediatica su Trigoria che non si vedeva da tempo. A testimoniarlo, anche le parole di Robert Lewandowski, che ha parlato dello Special One in un'intervista a Tuttosport: "Se mi ha stupito? Un po' sì, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e poi parliamo di una città famosa nel mondo per la sua storia infinita". Le parole del campione polacco faranno piacere ai tifosi della Roma, che sognano un grande attaccante per la prossima stagione. Con l'arrivo di Mourinho in città si è tornato a parlare di grandi nomi, come ai tempi di Batistuta con Capello. E con Lewandowski che sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco, qualcuno ci ha già fatto più di un pensierino. In fondo, sognare non costa nulla.