Lunedì la Roma alzerà il sipario sul proprio campionato con il match all'Olimpico contro la Fiorentina, ma 7 giorni più tardi (lunedì 31) la squadra di Gasperini sarà di scena contro il Lecce al Via del Mare. O perlomeno dovrebbe essere. In questi giorni, infatti, sta tenendo banco la situazione impianto per la sfida tra salentini e capitolini. Il Via del Mare è attualmente un cantiere aperto per via dei massicci lavori di restyling in vista dei Giochi del Mediterraneo. Nella serata di ieri, dopo quasi sei ore di sopralluogo, è arrivato l’ok da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Prefettura di Lecce in vista delle gare dell'evento in programma il prossimo 22 agosto. Per garantire l'impegno di campionato però, come svelato da Il Quotidiano di Puglia, le autorità dovranno effettuare una nuova verifica di sicurezza e agibilità. Un passaggio fondamentale che interessa da vicino anche i tifosi romanisti in vista dell'apertura del Settore Ospiti. Dalle istituzioni locali filtra ottimismo, ma il quadro definitivo è atteso nelle prossime ore.