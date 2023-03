Le Iene inchiodano Serra: “Mourinho è innocente”. Occhi su Laporte e Dahoud

Il noto programma televisivo ricostruisce l'accaduto e difende lo Special One. Sul mercato Pinto guarda in casa City e Dortmund

Il mercato giallorosso

Oltre alle partite sul campo, la Roma inizia a programmare anche il prossimo mercato estivo. Per il reparto difensivo, Tiago Pinto ha messo gli occhi su Laporte. Lo spagnolo è stato messo alla porta da Guardiola e lascerà il City in estate. Su di lui ci sono anche Juventus e Barcellona. Per il centrocampo invece si guarda in Germania. Mahmoud Dahoud lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione e sul giocatore c'è l'interesse della Roma. La scadenza del contratto a giugno fa però gola a molti altri club europei come Arsenal, Milan, Atletico Madrid, Napoli e Betis che hanno già chiesto informazioni all'entourage del centrocampista tedesco.