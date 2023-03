Giudice Sportivo: Cristante salta il Sassuolo, due giornate a Kean. Roma multata

Il centrocampista giallorosso salterà il prossimo impegno di campionato, così come l'attaccante bianconero fermato per le prossime due. Al club anche un'ammenda di 8mila euro

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. In casa Roma da segnalare la squalifica per Bryan Cristante che, dopo il giallo preso contro la Juventus, salterà la sfida di domenica contro il Sassuolo. Terza e prima sanzione invece per Matic e Spinazzola. Da segnalare inoltre un'ammenda di 8mila euro al club per "aver i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura". Da segnalare inoltre le due giornate di squalifica per Moise Kean (oltre ad una multa di 10mila euro) dopo il fallo di reazione su Ganluca Mancini.