Roma, Ibanez mostra i segni del fallo di Fagioli: sei punti di sutura al piede

La vittoria contro la Juventus per la Roma è stata tanto fondamentale in chiave Champions League, quanto una battaglia sul campo. Ne sa qualcosa Roger Ibanez che tramite una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha mostrato la ferita sul suo tallone sinistro accompagnata da una divertente didascalia: "3 punti+6=9". Il riferimento è ovviamente al bottino pieno conquistato sul campo, ma anche ai 6 punti di sutura che sono serviti per rimarginare il piede sinistro dopo un fallo subito da Fagioli. Un intervento avvenuto al 9' che non ha portato nemmeno al giallo del centrocampista juventino e obbligato Ibanez a giocare quasi tutta la gara in queste condizioni. Il centrale brasiliano non è comunque in dubbio e domenica sarà in campo contro il Sassuolo. Giovedì, infatti, sarà out contro la Real Sociedad per squalifica.