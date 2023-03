Stadio Roma, arriva il voto a favore del IV Municipio per il pubblico interesse

E' arrivato un altro ok. E' stata una giornata molto importante quella di oggi per il progetto del Nuovo Stadio della Roma. Questa mattina, infatti, il IV Municipio ha espresso il proprio parere sul pubblico interesse dell'impianto a Pietralata. I consiglieri sono stati convocati alle 9, ed il voto finale è uscito intorno alle 13,30. L'opposizione, rappresentata da Fratelli D'Italia e Lega si è astenuta, mentre è arrivato il voto contrario da parte dei consiglieri del Movimento 5 stelle. Dalla maggioranza come ci si aspettava invece è arrivato un sì compatto. Dopo il voto di oggi si passerà al parere delle Commissioni e infine a quello dell'Assemblea Capitolina. Per la delibera definitiva, la Roma spera di vedere il semaforo verde entro il mese di marzo.