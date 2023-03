Mercato, Dahoud via a zero dal Dortmund: anche la Roma interessata

La Roma è impegnata sul campo per la lotta al quarto posto ma inizia già a programmare il prossimo mercato estivo. Come riportato dall'edizione tedesca di Skysport, Mahmoud Dahoud lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione e sul giocatore c'è l'interesse della Roma. La scadenza del contratto a giugno fa però gola a molti altri club europei come Arsenal, Milan, Atletico Madrid, Napoli e Betis che hanno già chiesto informazioni all'entourage del centrocampista tedesco. Dahoud in questa stagione è sceso in campo in appena 7 occasioni (1 in Champions League) mentre in quella passata, era uno dei punti fermi del centrocampo giallonero (30 partite, 2 gol e 7 assist).