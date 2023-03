Caso Serra, l’inviato de Le Iene: “Mourinho innocente. L’arbitro deve dire la verità”

News as roma: tutte le notizie

Le parole di Filippo Roma: "Abbiamo cercato di capire cosa si siano detti. Sono convinto che il portoghese sia vittima di un’ingiustizia e spero di dare il mio contributo con questo servizio"

Redazione

Filippo Roma, l'inviato de Le Iene che ha curato il servizio sul caso Serra in onda questa sera su Italia Uno, ha parlato a microfoni di Centro Suono Sport per dare qualche anticipazione in merito.

Il servizio Serra-Mourinho? "Abbiamo cercato di capire cosa si siano detti, soprattutto quelle che sono state le parole di Serra".

Le parole di Serra? "L’ho beccato sabato mentre stava partendo alle volte di Torino e gli ho chiesto quello che avrebbe detto a Mourinho. Lui mi ha riferito le parole che ha rilasciato all’ANSA, però la sua versione è stata contraddetta da Callegari. Di sicuro Serra ha detto “casa”.

A che ora uscirà il servizio? "La nostra scaletta purtroppo viene stilata proprio alle 21:00 e il programma inizia intorno alle 21:15. Da tifoso non amo spesso gli atteggiamenti di Mourinho, non mi piace il Mourinho che si fa espellere. In questo caso però era innocente, sono convinto che sia vittima di un’ingiustizia e spero di dare il mio contributo con questo servizio. Perché il quarto uomo dovrebbe dire a Mourinho “ti stai mettendo lo stadio contro?”.

Avete provato a sentire Mourinho? "Avere a che fare con la Roma è complicato, penso che lui sarebbe stato disponibile a parlare ma la società ci ha negato il permesso".

Quanto è importante questo tema? "Questo è un tema importante perché si parla di trasparenza degli arbitri. Se un direttore dice una bugia, come fai a fidarti quando è in campo a dirigere una partita? L’arbitro è chiamato a dire la verità, ma ancora oggi non sembra che lo facciano sempre”.