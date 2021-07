Le formazioni ufficiali di Porto-Roma: torna Calafiori, Zaniolo dal 1′

Quinta amichevole del ritiro, prima in Portogallo. Mourinho testa i suoi per la prima volta contro una squadra di livello internazionale

La Roma alza il livello del suo precampionato e scende in campo contro il Porto nella prima sfida del ritiro in Algarve. La squadra di Mourinho gioca all'Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, lo stesso dove si sta allenando in questi giorni. Lo Special One continua a testare i suoi, settando come sempre la formazione sul 4-2-3-1. In porta seconda presenza da titolare per Rui Patricio, unico acquisto ufficiale del mercato romanista finora. La difesa a quattro è formata da Karsdorp,Mancini, Smalling e Calafiori, al rientro dopo il problema alla caviglia. Diawara e Darboe sono i due in mediana. Dietro all'unica punta Dzeko il trio formato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.