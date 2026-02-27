Enzo Le Fée è tornato a parlare della Roma a un anno dal suo addio. Sfortunata la sua avventura che è durata solamente sei mesi, ma il francese non ha rimpianti per aver lasciato la Capitale, queste le sue parole a Opta The Analyst."A Roma ero un po’ triste perché non mi piaceva lo stile del calcio che giocavamo. Quando non mi piace lo stile, sono davvero triste”. Il centrocampista del Sunderland ha poi aggiunto: "Volevo ritrovare la fiducia in me stesso, ecco perché sono venuto al Sunderland, perché conoscevo Le Bris che avrebbe potuto darmi tutto ciò di cui avevo bisogno per dare il massimo in campo. Mi sto divertendo molto qui. Mi piace molto il fatto che il modo in cui giochiamo in Inghilterra sia totalmente nel mio stile”.