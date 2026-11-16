Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere

Derby al sicuro per i tre big della Lazio attualmente ai box per infortunio. Come reso noto dal club biancoceleste, Mattia Zaccagni "ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo". Per lui il rientro è quindi molto vicino, un po' come per Nuno Tavares, anche lui "sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma". Infine buone notizie per Gattuso anche dal fronte Frattesi, tornato in anticipo dal ritiro dell'Italia: gli esami strumentali hanno confermato "un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni". Per tutti e tre nessun problema in vista del derby del 13 dicembre.