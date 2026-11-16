Le idee del club giallorosso “rubate” dalle rivali. Il simbolo è Moreira. Ma anche Endrick, Tresoldi, Gittens, Cacciamani, Kessie, Udogie e Balde
D'Amico e l'assist a Gasp: per sognare in grande serve un colpo a gennaio
Le idee della Roma e le mosse degli altri. È il mercato con vista - non certo privilegiata - di Gasperini sugli affari fatti e sfumati degli ultimi mesi. E guardando esclusivamente le operazioni impostate, realizzate e non, dai club italiani che a quanto pare hanno “rubato” iniziative della società giallorossa durante l’estate (e anche prima). Diversi calciatori sono stati acquistati da rivali di Gian Piero o comunque almeno trattati dopo i contatti avviati con largo anticipo da D’Amico e dal suo scouting allargato. L’elenco è lungo. Moreira, protagonista con il Belgio a Bruxelles contro l’Italia di Mancini - il talento diventato presto il simbolo di quanto è successo attorno alla lista dei desideri - poco realizzati - di Gasperini. Lo ha trattato a lungo la Roma, corteggiamento iniziato nella scorsa primavera, ma il prezzo è salito e, pagandolo 60 milioni (più 0 di bonus), lo ha preso il Milan in estate dallo Strasburgo. Come lui, altri. Che ancora non si sono sistemati in Italia. Potrebbero, però, farlo a breve, magari già a gennaio. Anche Cacciamani del Torino, esterno dell’Under 21 di Baldini e attualmente nel mirino del Napoli è stato richiesto dal ds giallorosso appena si è insediato, a fine giugno, a Trigoria. Non sono bastati 10 milioni (più 3 di bonus). È un giovane proprio come Tresoldi, apprezzatissimo centravanti del Bruges che la Roma non è riuscita a chiudere offrendo, un paio di giorni prima di chiudere l’acquisto di Castro con il Bologna, addirittura 35 milioni (più 5 di bonus), con la piena approvazione di Gian Piero. Adesso sul ragazzo - nato a Cagliari e al momento prima punta dell’Under 21 tedesca - è proprio il Milan. Tenuto a distanza dal prezzo: in Belgio vogliono 60 milioni.
Non solo il Milan: anche il Napoli sulle tracce della RomaIl club rossonero, a quanto pare, prende come esempio proprio la Roma. Non è un caso che sia la principale avversaria nella corsa a portare tra un mese e mezzo in Italia la stellina brasiliana del Real: anche Amorim, come Gasperini, vorrebbe Endrick.
Obiettivo - magari con meno convinzione - è stato anche Kessie. La richiesta eccessiva del giocatore - con ingaggio che la proprietà giallorossa ha deciso di non concedere né a lui né ad altri - lo ha spinto lontano da Trigoria e in direzione Bergamo per il ritorno all’Atalanta. Il Milan è il più presente, insomma, in scia della Roma quando c’è da trattare giocatori che nel campionato italiano possono fare la differenza. Ma anche il Napoli che, oltre a Cacciamani, si è segnato ultimamente per copiare nel suo percorso D’Amico: Manna sta trattando ultimamente Gittens del Chelsea. E comunque si è informato pure su Zirkzee, antica tentazione della Roma di Massara. Che con la Juve si è buttato su Udogie del Tottenham, avvicinato dal ds giallorosso in estate, e da qualche settimana pure su Balde del Barcellona che da Trigoria è stato seguito da metà settembre, ma anche per lui l’ingaggio è considerato eccessivo. Non è un caso che la Roma abbia deciso di muoversi sotto traccia. Ai giallorossi vengono accostati giocatori seguiti in estate come Lewelling, Luiz Henrique e appunto Gittens. Esistono ovviamente altre piste indicate dallo scouting a Gasperini che spera finalmente di essere accontentato, senza ritrovarsi avversari da gennaio in poi calciatori che avrebbe voluto nella sua rosa. Magari spingendo sull’acceleratore come spesso i Friedkin, basta pensare a Greenwood e Summerville, non hanno fatto anche nel recente passato.
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