Le idee della Roma e le mosse degli altri. È il mercato con vista - non certo privilegiata - di Gasperini sugli affari fatti e sfumati degli ultimi mesi. E guardando esclusivamente le operazioni impostate, realizzate e non, dai club italiani che a quanto pare hanno “rubato” iniziative della società giallorossa durante l’estate (e anche prima). Diversi calciatori sono stati acquistati da rivali di Gian Piero o comunque almeno trattati dopo i contatti avviati con largo anticipo da D’Amico e dal suo scouting allargato. L’elenco è lungo. Moreira, protagonista con il Belgio a Bruxelles contro l’Italia di Mancini - il talento diventato presto il simbolo di quanto è successo attorno alla lista dei desideri - poco realizzati - di Gasperini. Lo ha trattato a lungo la Roma, corteggiamento iniziato nella scorsa primavera, ma il prezzo è salito e, pagandolo 60 milioni (più 0 di bonus), lo ha preso il Milan in estate dallo Strasburgo. Come lui, altri. Che ancora non si sono sistemati in Italia. Potrebbero, però, farlo a breve, magari già a gennaio. Anche Cacciamani del Torino, esterno dell’Under 21 di Baldini e attualmente nel mirino del Napoli è stato richiesto dal ds giallorosso appena si è insediato, a fine giugno, a Trigoria. Non sono bastati 10 milioni (più 3 di bonus). È un giovane proprio come Tresoldi, apprezzatissimo centravanti del Bruges che la Roma non è riuscita a chiudere offrendo, un paio di giorni prima di chiudere l’acquisto di Castro con il Bologna, addirittura 35 milioni (più 5 di bonus), con la piena approvazione di Gian Piero. Adesso sul ragazzo - nato a Cagliari e al momento prima punta dell’Under 21 tedesca - è proprio il Milan. Tenuto a distanza dal prezzo: in Belgio vogliono 60 milioni.

Non solo il Milan: anche il Napoli sulle tracce della Roma

Il club rossonero, a quanto pare, prende come esempio proprio la Roma. Non è un caso che sia la principale avversaria nella corsa a portare tra un mese e mezzo in Italia la stellina brasiliana del Real: anche Amorim, come Gasperini, vorrebbeObiettivo - magari con meno convinzione - è stato anche. La richiesta eccessiva del giocatore - con ingaggio che la proprietà giallorossa ha deciso di non concedere né a lui né ad altri - lo ha spinto lontano da Trigoria e in direzione Bergamo per il ritorno all’Atalanta.quando c’è da trattare giocatori che nel campionato italiano possono fare la differenza. Ma anche il Napoli che, oltre a Cacciamani, si è segnato ultimamente per copiare nel suo percorso D’Amico:. E comunque si è informato pure su, antica tentazione della Roma di Massara. Che con la Juve si è buttato sudel Tottenham, avvicinato dal ds giallorosso in estate, e da qualche settimana pure sudel Barcellona che da Trigoria è stato seguito da metà settembre, ma anche per lui l’ingaggio è considerato eccessivo.. Ai giallorossi vengono accostati giocatori seguiti in estate comee appunto. Esistono ovviamente altre piste indicate dallo scouting a Gasperini che spera finalmente di essere accontentato, senza ritrovarsi avversari da gennaio in poi calciatori che avrebbe voluto nella sua rosa. Magari spingendo sull’acceleratore come spesso i Friedkin, basta pensare a Greenwood e Summerville, non hanno fatto anche nel recente passato.