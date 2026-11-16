Matias Soulé sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. L'esterno argentino ha definitivamente compiuto il salto di qualità e quest'anno sta trascinando la Roma a suon di gol (4) e assist (5). Ma il suo contributo va ben oltre i numeri. Soulé è diventato uno degli uomini chiave della squadra di Gasperini, riuscendo a fare la differenza con una continuità di rendimento e una fiducia nei propri mezzi mai mostrate prima nella Capitale. A confermare il suo momento di forma ci sono anche i dati raccolti dal CIES Football Observatory, che ha stilato la classifica dei migliori portatori di palla nei cinque principali campionati europei. Soulé guida la lista con una media di 369 metri percorsi palla al piede a partita, davanti a Cherki (330), Odegaard (301) e Lemar (299). Nella top 5 anche Paulo Dybala, con 279 metri, mentre un altro rappresentante della Serie A, Niccolò Zaniolo, occupa la nona posizione con 269 metri. Un dato che testimonia la capacità dell'argentino di prendere in mano il gioco, puntare gli avversari e creare superiorità numerica. Gasperini se lo gode, con la speranza di poter contare su questa versione dell'argentino per tutta la stagione.

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