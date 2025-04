Lazio-Roma, i convocati di Baroni: torna Ibrahimovic, out Tavares e Patric

La Lazio, a poche ore dal fischio d'inizio del derby contro la Roma in programma questa sera all'Olimpico alle 20:45, ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la stracittadina valida per la trentaduesima giornata di campionato. Marco Baroni potrà fare affidamento su praticamente l'intero organico, eccezion fatta come noto per Nuno Tavares (domenica scorsa contro l'Atalanta ha riportato una lesione muscolare) e per l'infortunato Patric. Torna a disposizione Ibrahimovic, anche lui reduce da uno stop forzato.