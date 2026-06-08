Che sia su un aereo per Roma o per un'altra destinazione, Mason Greenwood si prepara a lasciare la Francia. Di sicuro Marsiglia, la città in cui è rinato in questi ultimi due anni e dove sarebbe magari rimasto volentieri. Ma la situazione finanziaria del club e le prospettive allettanti all'estero, come quella giallorossa, porteranno a un divorzio anticipato. E secondo 'La Provence' c'è un indizio che non lascia spazio a interpretazioni in questo senso. Il quotidiano francese infatti rivela che prima di partire per le vacanze ha riconsegnato le chiavi della sua casa a due passi da Aix-en-Provence.

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Greenwood, c'è distanza sulla carta ma ora la Roma ha più tempo

L'OM vuolesoprattutto considerando che una(circa il 40%) dovrà versarla alLanei suoi piani ha in mente una proposta di almeno, ma sarà la base per cominciare ufficialmente a trattare, in attesa dell'insediamento ufficiale di Tonye ovviamente della fine dell'emergenza plusvalenze. Di certo l'uscita di scena, almeno al momento, delconcede ai giallorossi un po' più di respiro e di tempo per lavorarci su, nella speranza che altri club importantio stra-ricchinon decidano di accelerare.