Il quotidiano La Provence riporta l'indizio che pare definitivo sul futuro dell'inglese lontano dall'OM
Greenwood, il sogno di Gasperini per alzare il livello e vincere subito
Che sia su un aereo per Roma o per un'altra destinazione, Mason Greenwood si prepara a lasciare la Francia. Di sicuro Marsiglia, la città in cui è rinato in questi ultimi due anni e dove sarebbe magari rimasto volentieri. Ma la situazione finanziaria del club e le prospettive allettanti all'estero, come quella giallorossa, porteranno a un divorzio anticipato. E secondo 'La Provence' c'è un indizio che non lascia spazio a interpretazioni in questo senso. Il quotidiano francese infatti rivela che prima di partire per le vacanze ha riconsegnato le chiavi della sua casa a due passi da Aix-en-Provence.
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Greenwood, c'è distanza sulla carta ma ora la Roma ha più tempoL'OM vuole 55 milioni di euro complessivi, soprattutto considerando che una grossa percentuale (circa il 40%) dovrà versarla al Manchester United. La Roma nei suoi piani ha in mente una proposta di almeno 10 milioni inferiore, ma sarà la base per cominciare ufficialmente a trattare, in attesa dell'insediamento ufficiale di Tony D'Amico e ovviamente della fine dell'emergenza plusvalenze. Di certo l'uscita di scena, almeno al momento, del Fenerbahce concede ai giallorossi un po' più di respiro e di tempo per lavorarci su, nella speranza che altri club importanti (Atletico Madrid) o stra-ricchi (Al Hilal) non decidano di accelerare.
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