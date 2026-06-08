La Fiorentina vuole accelerare per Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006 di proprietà della Roma reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia. Secondo quanto riportato da OneFootball, il club viola punta ad abbassare il costo complessivo della rosa affidando a Grosso una squadra costruita su un mix di esperienza e giovani di prospettiva. In quest’ottica, Paratici sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 3 milioni di euro per strappare il giocatore ai giallorossi. Romano, arrivato in Liguria lo scorso gennaio, ha un contratto con la Roma fino al 2027, ma il suo futuro difficilmente sarà ancora a Trigoria. La concorrenza è folta, soprattutto in una stagione che vedrà la squadra di Gasperini impegnata anche in Champions League. Per questo motivo la cessione appare al momento la soluzione più probabile, con la Fiorentina in pole position. Nell’ultima stagione Romano ha collezionato 19 presenze in Serie B con la maglia dello Spezia, mettendo a referto anche un assist. Arrivato alla Roma nel 2022 dal Winterthur, club della sua città natale, il centrocampista ha esordito in giallorosso proprio in questa stagione nella trasferta di Lecce con Gian Piero Gasperini in panchina, per poi trovare spazio anche una settimana più tardi contro il Sassuolo, subito prima del trasferimento allo Spezia.