Lazio, ripresa degli allenamenti: seduta di scarico per chi ha giocato a Marassi

Non solo la Roma, anche la Lazio inizia oggi la settimana di allenamenti in vista del derby. Occhi puntati soprattutto su Acerbi, Leiva e Caicedo. Il primo era uscito malconcio dalla sfida contro la Sampdoria, gli altri due avevano strappato la convocazione per Marassi ma non erano stati rischiati. Tutti e tre hanno svolto l’intera seduta con la squadra. Rientra anche Lukaku dopo esser stato fuori per diversi mesi. Dunque riscaldamento iniziale, seguito da una fase atletica e un lavoro incentrato sul possesso palla. Nella parte conclusiva dell’allenamento, Inzaghi ha diviso la squadra in due: chi ha giocato con la Sampdoria raggiunge la via degli spogliatoi, il resto del gruppo invece si dedica ad una partitella a campo ridotto sul campo.