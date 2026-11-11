I tifosi della Lazio si prendono un turno di 'pausa' dalla protesta verso la dirigenza. Nel derby contro la Roma in programma il 13 dicembre infatti lo stadio Olimpico tornerà a popolarsi, nonostante il match casalingo. Come riporta 'lalaziosiamonoi.it', alle 10 di stamattina è partita la vendita dei tagliandi riservata agli abbonati dello scorso anno e nel giro di poche ore la Curva Nord ha già registrato il sold out. Questo lascia presagire che anche negli altri settori si arriverà presto al pienone. Una decisione già nota da qualche mese, in quanto a giugno la curva biancoceleste aveva confermato che in occasione dei derby sarebbe entrata regolarmente. La Lazio dovrebbe anche recuperare degli uomini importanti come Sutalo e Tavares, infortunati a Napoli e destinati a rimanere fuori circa 15-20 giorni (saltano Lecce e Torino), tornando quindi in tempo utile per il derby.