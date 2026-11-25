Michele Criscitiello non le manda a dire, come sempre. Il direttore di Sportitalia, presidente della Folgore Caratese, si è espresso con toni durissimi sulla decisione della Curva Nord della Lazio di tornare a sostenere la squadra biancoceleste nel mese di dicembre in occasione del derby contro la Roma del 13 dicembre e, una settimana prima, per la sfida contro l'Atalanta. "La Lazio sta andando benissimo, la società ha fatto acquisti mirati, Gattuso sta facendo un miracolo, ma la Curva della Lazio sta perdendo una certa credibilità. 'Entriamo tutto il mese di dicembre, per il derby e per un'altra partita, ma a gennaio torniamo fuori'. Se dovete fare una contestazione, la fate fino in fondo se credete a quello che state facendo. La coerenza della Curva della Lazio per me è pari a zero in questo momento, fanno più comunicati stampa che cori, striscioni o bandiere. Mi sembra paradossale che la Curva della Lazio stia gestendo in maniera pessima sia la propria comunicazione sia la gestione di andare o non andare in curva. Da una Curva importante come quella della Lazio ci può essere un'organizzazione e una coerenza diversa", ha sentenziato Criscitiello.

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