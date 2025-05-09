Domani alle 18 andrà in scena allo stadio Olimpico la sfida tra Lazio e Juventus, fondamentale per la corsa Champions. La classifica al momento vede la Roma appaiata a bianconeri e biancocelesti a quota 63 punti. Una corsa apertissima, anche se qualche tifoso laziale non la vede esattamente così. Tanti i messaggi sui social e le telefonate alle radio che raccontano di alcuni tifosi che preferirebbero addirittura perdere per non dare la possibilità alla Roma di sperare ancora nella Champions. "Io a Lazio-Juve mi schiero per la Juve, mi dispiace ma la Champions è un qualcosa che non ci compete", le parole di un tifoso ad una radio locale. Discussione che si inserisce nelle tante polemiche successive ai tanti biglietti venduti ai tifosi bianconeri per il match di domani a causa del non riempimento dello stadio. Critiche a cui il club biancoceleste ha risposto con un comunicato alcuni giorni fa. Ecco parte del comunicato: "Si è proceduto alla vendita libera per garantire la massima partecipazione di pubblico, tenendo conto della necessità di riempire lo stadio, dato il prestigio dell’incontro e la trasmissione internazionale in mondovisione. Limitare ulteriormente la vendita - ad esempio ai soli residenti nella regione Lazio o esclusivamente ai possessori della card prima della vendita stessa - oltre a rappresentare una scelta poco percorribile dal punto di vista giuridico, avrebbe comportato inevitabilmente una diminuzione significativa del pubblico laziale presente allo stadio".