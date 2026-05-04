Lazio, Isaksen: “In questo finale ci sono le gare più importanti della mia vita”

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Radio prima del fischio d'inizio del match contro la Cremonese. Il danese ha parlato così della stagione biancoceleste e in particolare del finale di campionato, con in programma anche il derby contro la Roma tra due settimane: "Quella di oggi è una gara molto importante, nonostante la Coppa Italia dobbiamo crescere oggi e fare qualcosa in campionato è importante per noi. Ce la dobbiamo giocare oggi. È stata una stagione con alti e bassi. Ci sono state grandi partite, ma anche grandi sconfitte. Ora guardo solo avanti e non vedo l’ora di vivere questo finale di stagione, nel quale ci saranno le gare più importanti della mia vita".