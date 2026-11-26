Possibile allarme in casa Lazio. Ieri, infatti, Kenneth Taylor non ha portato a termine l'allenamento per un problema fisico. Oggi, poi, il centrocampista olandese ha svolto solamente lavoro in piscina, stando a quanto riportato da Radio Laziale. Secondo Radio Radio, domani il numero 24 biancoceleste dovrebbe svolgere gli esami strumentali del caso, ma il sospetto è che possa trattarsi di un problema muscolare. L'assenza di Taylor per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Torino sembra praticamente scontata, ma in caso di lesione potrebbe essere a rischio anche il derby contro la Roma del prossimo 13 dicembre.