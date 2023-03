Lazio in fila per Frattesi

Grandi manovre in atto pensando già a un posto in Champions. Come scrive La carta privata firmata da Sarri, Immobile e Lotito va aggiornata con nomi nuovi sul taccuino. È vero che non è mai stato depennato Zielinski, ma da tempo è iniziato un “progetto giovani” a Formello e Sarri lo ha sposato. Ecco perché la Lazio, a fari spenti, si muove su un doppio binario. Oltre Zielinski, c'è un altro obiettivo big per sostituire Sergej a centrocampo: Davide Frattesi del Sassuolo. In gran segreto, Lotito ci lavora in prima persona ‘ormai da fine dicembre quando incontrò l'agente Riso a Villa San Sebastiano. Il manager aveva chiesto un appuntamento per offrire Gagliardini, in scadenza con l'Inter, ma fuori per caratteristiche ed età dalle idee della Lazio. L'assistito Frattesi invece ha appena 23 anni, è il prototipo di mediano che Sarri vorrebbe, ha muscoli, corsa e grande capacità d'inserimento. E parte da appena un milione di ingaggio.