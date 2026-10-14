L'Atletico Madrid fa sentire la sua vicinanza alla Roma. Ancora una volta. Non il club, ma i suoi tifosi. Durante la sfida di Champions contro lo United, dalla curva del Metropolitano è spuntata un'enorme bandiera con il logo giallorosso. Un omaggio alla Roma, arrivato proprio alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, i cugini rivali dei colchoneros. Non è una novità. Il bandierone giallorosso è ormai un appuntamento fisso sugli spalti dell'Atletico, simbolo di un rapporto di fratellanza che va avanti da anni e unisce le due tifoserie. Un vero e proprio gemellaggio, insomma. Oggi la Roma ha un tifoso in più. E arriva da Madrid. Tra poche ore, all'Olimpico, la squadra di Gasperini proverà a fare lo scherzetto ai Blancos. Ad accompagnarla ci saranno oltre 67mila cuori giallorossi, pronti a spingere la squadra verso l'impresa.