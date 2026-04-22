È Francesco Totti il protagonista del simpatico video di eBay, celebre piattaforma di e-commerce, con lo storico capitano chiamato a dare il suo valore ipotetico di offerta per un'asta di alcuni cimeli della storia del calcio mondiale. Si parte alla grande con il pallone della finale dei Mondiali del 1930: "Cinquantamila euro, per me è la cosa più importante, è una cosa diversa!" Poi ci ripensa e sorride: "Troppo?" Si passa alla maglia di Gigi Riva: "Il massimo del massimo, decidete voi. Io darei tanto tanto tanto..." Poi la figurina autografata da Messi: "Darei 500 euro", risponde Totti. Si va sul sentimentitale, la fascia di capitano del 'Principe' Giannini: "Per me è una fascia stra-importante, mio idolo fin da bambino, perciò 300 euro". Compare poi il Pallone d'Oro: "Non è per tutti, chi ha avuto la fortuna di vincerlo è stato bravo, questo 50mila euro". E aggiunge ridendo: "Dipende l’oro come sta adesso!" Ecco quindi la foto dei piedi proprio di Francesco Totti: "Bisogna stare un po’ alti, sono abbastanza curati, in genere quelli dei calciatori hanno le unghie nere. Invece i miei sono quasi perfetti. Non saprei scegliere se destro o sinistro, io li metterei entrambi, non c’è prezzo". Tocca al cartellino rosso dell'arbitro Moreno al Mondiale del 2002: "Non lo voglio più vedere, sia lui che il cartellino rosso. Se lo metti su eBay neanche se lo comprano". Si resta in ambito Coppa del Mondo con il pallone con cui Maradona segnò con la 'mano de Dios': "Per me tutto quello che ha toccato Maradona vale oro, 50mila euro può valerli". E ancora, la maglia di Pelé nei Mondiali del '70: "C’è da fare qualche buffo per comprarla, sono quei cimeli che non riesci a ottenere". Si passa al pallone calciato proprio da Totti dal dischetto contro l'Australia nel 2006: "Primo gol al Mondiale, dopo l'infortunio, ha un valore troppo importante, è la pesantezza più che il valore. Questo lo vorrei prendere io, non l’ho più trovato". Infine si chiude in 'bellezza' e sullo schermo compare una sciarpa della Lazio. Francesco cambia in volto e diventa serio: "Eh no, questa no..." Qui si interrompe il video, come una trasmissione saltata. Troppo per Totti.

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