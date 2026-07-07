Da 0-2 a 3-2 in poco più di dieci minuti. L'Argentina di Leo Messi scrive la storia e approda ai quarti di finale del Mondiale contro un Egitto comunque eroico. Paulo Dybala - che nelle ultime ore ha trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo - non è stato convocato dal ct Scaloni ma nonostante la distanza non ha fatto mancare il suo sostegno all'Albiceleste. Sui social la Joya ha festeggiato dopo la partita con una foto della tv e la didascalia: "Argentina c**ajo". Poco dopo, sempre sui social, è arrivato il messaggio dell'altro argentino giallorosso Mati Soulé che ha scritto invece: "Locuraaa".