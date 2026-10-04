Nella notte festival del gol targato Argentina. Nell'amichevole col Burkina Faso, la Seleccion ha strapazzato gli avversari con un nettissimo 7-0 a cui hanno partecipato un po' tutti, anche se nessun romanista ha timbrato il cartellino. Una notte comunque da ricordare soprattutto per Santiago Castro, Matias Soulé che hanno esordito con la propria nazionale entrando nella ripresa: per il primo c'è stato spazio dal 69' al posto di Lautaro Martinez, l'esterno classe 2003 ex Juve è sceso in campo durante l'intervallo. Gloria anche per Balerdi, subentrato anche lui tra primo e secondo tempo. In gol per l'Argentina Lautaro Martinez, Prestianni, Nico Paz, Julian Alvarez, Mastantuono e Giuliano Simeone. A completare la girandola un autogol degli africani, che però si sono presentati con l'under 23. L'amichevole è stata infatti addirittura a rischio, a causa di problemi con il volo che dal Marocco è stato cancellato a causa di un guasto al velivolo. I giocatori burkinabé si sono quindi 'ammutinati' rifiutandosi di partire dal momento che il viaggio si sarebbe trasformato in una odissea, facendoli arrivare in extremis a Buenos Aires, decisamente stanchi. Per salvare la partita, la federazione africana - che ha provato, senza riuscirci, a convincere i propri giocatori a partire - ha inviato l'under 23 con un charter atterrato in Argentina appena cinque ore prima della partita. Insomma, il tempo utile per sbrigare le pratiche burocratiche, arrivare in hotel e poi subito al Monumental. Totale del viaggio: poco meno di 12 ore.