Mourinho è fatto così. Carattere unico, che in pochi possono capire. Roma e la Roma lo hanno abbracciato e non lo hanno più dimenticato. Ieri l’Olimpico gli ha reso omaggio e lui ha risposto: “Sono senza parole”. Qui ha lasciato un pezzo di cuore. E anche qualche ex giocatore, con cui è rimasto particolarmente legato. Uno fra tutti? Lorenzo Pellegrini. “Ne vorrei 11 in campo come lui”, disse quando allenava la Roma. Ma tra i due non è sempre andato tutto liscio. Dopo l’esonero del portoghese, nel gennaio 2024, non si erano lasciati benissimo. A pesare era stato un malinteso: Mourinho avrebbe lasciato nello spogliatoio di Pellegrini l’anello della Conference League, accompagnato da una dedica dal significato polemico. Il tecnico avrebbe voluto più sostegno dal capitano. Lorenzo rimase ferito e avrebbe preferito un confronto diretto. Poi però i due si chiarirono, e Pellegrini spiegò che il loro rapporto era sempre stato meraviglioso. Ieri, fuori dall’Olimpico, l’incontro, la chiacchierata e i sorrisi hanno messo la parola fine a una storia già archiviata. Quel saluto non era scontato. Ma è arrivato. E l’anello, ormai, è storia vecchia. Piccolo inciso anche per Mancini: Mou ha salutato e incontrato anche lui. I due si erano lasciati decisamente meglio, anche se Gianluca raccontò di aver avuto un incontro freddo il giorno dell'esonero. Lo shock fu enorme. Ma l'abbraccio ci fu lo stesso. Come ieri sera.