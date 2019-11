La triste fine di Strootman: “Non è più il benvenuto al Marsiglia, se ne vogliono sbarazzare”

I minuti in stagione sono quasi novecento. Perché l’annata di Kevin Strootman è iniziata nel migliore dei modi con un ruolo da titolare nel Marsiglia di Villas-Boas, secondo in classifica ma distante dall’inarrivabile Paris Saint-Germain. Le ultime settimane invece è uscito dai radar del tecnico che gli ha preferito altri centrocampisti e l’analisi del suo momento l’ha tracciata l’Équipe: secondo il quotidiano francese il Marsiglia vuole sbarazzarsene a gennaio. Questo perché il proprietario della società, l’americano Frank McCourt, ritiene troppo oneroso il suo stipendio (circa 4.5 milioni di euro a stagione fino al 2023): la situazione si è fatta ancora più complicata quando nella passata stagione è fallita la qualificazione all’Europa con Rudi Garcia.

In più Villas-Boas gli sta preferendo Lopez, Kamara e Rongier: “Non è più il benvenuto al Velodrome”, scrive il portale olandese VoetbalPrimeur. A gennaio può partire, anche in prestito, ma il Marsiglia non vuole partecipare al pagamento dell’ingaggio. Intanto il c.t. della Nazionale Koeman si fida ancora di lui e l’ha comunque convocato per le partite dell’Olanda contro l’Irlanda del Nord e l’Estonia in vista di Euro2020.