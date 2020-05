La Serie A riparte dai recuperi, Roma-Samp il 23 o 24 giugno

Ieri l’annuncio di Spadafora per la ripartenza della Serie A a cominciare dal 20 giugno, oggi la decisione della Lega in assemblea di riprendere dai recuperi della 25^ giornata di campionato. Come riporta SportMediaset, dall’infrasettimanale del 23 e 24 giugno si procederà, invece, con lo svolgimento regolare del torneo. Dunque in una di queste due ultime date la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico per la sfida contro la Sampdoria valida per la 27^ giornata.

RECUPERI 25^ GIORNATA

Sabato 20 e domenica 21 giugno

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

27^ GIORNATA

Martedì 23 e mercoledì 24 giugno

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli2