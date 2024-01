La Roma vince con l’Al-Shabab a Riyadh. Angelino si avvicina e parte Vina

Calciomercato, Angelino vicino e spunta l’idea Baldanzi

Tiago Pinto è ormai ai suoi ultimi giorni da general manager alla Roma, ma continua a lavorare per cercare di rinforzare la squadra in questo mercato di gennaio. A causa dell’emergenza in difesa che aveva caratterizzato gli ultimi giorni dell’era Mourinho, dal mercato era arrivato Dean Huijsen , anche per ovviare all’assenza di Ndicka partito per la Coppa d’Africa dove il suo allenatore è stato esonerato dalla Costa d’Avorio. Sul discorso delle uscite, il gm dimissionario sta portando a termine la cessione di Vina al Flamengo, con l’interruzione del prestito al Sassuolo. La ricerca di nuovi profili per rinforzare la rosa si è poi concentrata sul ruolo di esterno, e dopo il fallimento della trattativa per Ikone, gli occhi del calciomercato si sono incentrati prima su Bernardeschi e poi sulla nuova idea di portare a Trigoria Tommaso Baldanzi. In realtà la trattativa che sembra più avviata e più concreta è quella di Angelino, terzino di proprietà del Lipsia per il quale è stato trovato l’accordo con il giocatore, ma non con la società.