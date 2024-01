Serie A, Salernitana-Roma: fischia Di Bello, l’arbitro che ha fatto “vergognare” Mou

L'incrocio da ricordare, però, è quello del 18 aprile 2022, l'1-1 in casa del Napoli che ha fatto infuriare Mourinho:"Il signor Di Paolo (che in quella partita era il Var, ndr) e Di Bello non so...Ma in alcuni momenti ho provato vergogna ad essere lì. Quante volte? In tre occasioni: rosso a Zanoli, in tutti i campi del mondo nel primo tempo gli avrebbero dato il giallo, qui niente. Quindi nel secondo tempo sarebbe stato doppio giallo. Il rigore su Zaniolo è rigore, il portiere la prende ma poi c'è contatto. Ma c'è di più, molto di più, per me basta. È ok, ma vogliamo un po' di rispetto. Voglio il diritto di giocare, non siamo stati bravi nel periodo di formazione della squadra e non possiamo lottare per vincere lo scudetto ma voglio avere il diritto di lottare per vincere. E per me ci è stato tolto". E lo scorso dicembre lo Special One prima di Sassuolo-Roma, parlando dell'arbitro Marcenaro come inadatto al match, aveva nominato anche Di Bello che sarebbe stato al Var: "Non mi lascia tranquillo". Dichiarazioni che gli sono costate poi una multa di 20mila euro dopo il patteggiamento con la Procura Figc.