La Roma vince a Riyadh: Al-Shabab ko 1-2. Gioia per Joao Costa poi decide Lukaku

Decide Big Rom a 5' dal termine. Questa notte il rientro nella Capitale, lunedì la sfida contro la Salernitana

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma vince a Riyadh contro l'Al-Shabab 1-2. Decisive le reti di Joao Costa e Lukaku, in mezzo il pari firmato da Carrasco. Daniele De Rossi continua con la difesa a 4 e nel primo tempo schiera tanti giovani: in campo vanno Golic, Pisilli e Joao Costa. Il portoghese ha l'occasione più ghiotta della prima frazione di gioco, ma Al Absi gli nega la gioia del gol con un miracolo. La ripresa inizia con un cambio: Pagano per Golic. Cristante scala in difesa e DDR prova la difesa a 3. Al 55' arriva il vantaggio dei giallorossi: gol di Joao Costa su assist di Zalewski. Al 62' entrano Lukaku, Pellegrini e Karsdorp. De Rossi torna di nuovo a 4. Al 77' c'è il pari di Carrasco su punizione. All'85' Lukaku riporta avanti la Roma con un bel gol col sinistro. I giallorossi vincono 1-2 a Riyadh. Questa notte il rientro nella Capitale, poi lunedì la sfida contro la Salernitana.

Ci provano Belotti e Costa, ma il primo tempo termina 0-0 — De Rossi propone di nuovo la difesa a 4: al centro spazio a Golic. Davanti c'è Belotti. La prima chance capita sul sinitro del numero 11, ma il suo tiro finisce a lato da posizione defilata. Al 22' il portiere dell'Al-Shabab frana sul Gallo che resta a terra per qualche minuti, ma non chiede il cambio e resta in campo. Altra chance per Belotti al 26': cross di Celik, l'attaccante stacca di testa ma la sua conclusione finisce alta. Al 31' altra chance per la Roma. Cross di Zalewski, Al Absi sbaglia l'uscita e la palla arriva a Joao Costa. Il portoghese non ha la reattività giusta per gonfiare la rete. Colpisce il pallone con la coscia e non centra lo specchio della porta. Al 43' altra occasione per il portoghese che calcia molto bene col destro, ma Al Absi con un miracolo gli nega il gol. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo sullo 0-0.

La Roma vince a Riyadh: decide Lukaku — Il secondo tempo inizia con un cambio: entra Pagano per Golic. Cristante scala dietro e si torna con la difesa a 3. Al 55' arriva il gol della Roma: cross di Zalewski per Joao Costa che da posizione defilata batte il portiere. Al 62' escono Paredes, Llorente e Belotti ed entrano Pellegrini, Karsdorp e Lukaku. Due minuti più tardi subito chance per il belga. Big Rom viene lanciato solo davanti al portiere da Joao Costa, ma è bravo il portiere dell'Al Shabab in uscita. Poi la palla sbatte su un difensore avversario e finisce fuori. Al 77' Carrasco pareggia i conti con uno splendido gol su punizione. All'85' ci pensa Lukaku a portare di nuovo in vantaggio la Roma: stop in area e gol col sinistro. La Roma vince 1-2 a Riyadh contro l'Al-Shabab

Al-Shabab-Roma 1-2, il tabellino — AL-SHABAB (4-3-3): Al Absi; Al Yami, Al Sharari, Santos, Al Harbi (67' Al Sybiani); Al Qahtani, Cuellar, Kanabah (46' Al Guwair) ; Bahebri, Al Sadi, Carrasco. A disposizione: Camara, Al Hakim, Aljoui, Sharahili, Harboush, Al Sibyani, Aisiri, Al Yami, Albishi, Al Showifi, Carlos Junior, Al Guwair. Allenatore: Biscan.

ROMA (4-3-3): Svilar (76' Boer); Celik, Golic (46' Pagano), Llorente (62' Karsdorp), Kristensen (86' Reale); Cristante, Paredes (62' Pellegrini), Pisilli (76' Bove); Joao Costa (76' Nardozi), Belotti (62' Lukaku), Zalewski (86' Mannini). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Reale, El Shaarawy, Bove, Pellegrini, Vetkal,Mannini, Lukaku, Misitano, Nardozi, Mlakar. Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Mohammed Al Harbi Assistenti: Mofarah Al Hassan – Ahmed Al Ateeq

Ammoniti: Golic (R)

Marcatori: 55' Joao Costa (R), 77' Carrasco (A), 85' Lukaku (R)

