Novità nel settore delle partnership. La Roma si rifà il look, siglato un accordo con Dsquared che vestirà la squadra con un guardaroba da indossare prima e dopo i match di campionato e Champions. L'annuncio arriverà a fine mese, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Negli anni scorsi Fendi era stato lo sponsor dei giallorossi, adesso si cambia. Un'altra collaborazione chiusa da parte di Gandler che nell'ultimo anno oltre agli sponsor principali (Eurobet.live e WizzAir) ha trovato accordi per altri sponsor "minori". Dsquared è l'ultimo dopo Orodei che si trova nel retro delle maglie d'allenamento.