La squadra di Gasperini continua a registrare numeri offensivi incredibili
Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"
La Roma ne segna ben 5 contro il Parma dopo un primo tempo in realtà complicato e continua a (ri)scrivere la storia della Serie A: ora sono 36 i gol dopo le prime 12 giornate, numeri che nel campionato italiano non si vedevano da 76 anni. L'ultima volta era la stagione 1950-51 e in quel caso erano addirittura in tre squadre sopra quota 36 (Inter e Milan 38, Juventus 37). Lo scorso anno il punto di forza era la difesa, mentre in questo inizio di stagione la squadra è sempre più gasperiniana e sta superando ogni record offensivo della storia giallorossa.
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