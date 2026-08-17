Il 17 agosto non sarà mai una data come le altre nella storia dell'AS Roma. Oggi, 18 anni fa, ci lasciava Franco Sensi. "Il 17 agosto 2008 ci lasciava il presidente Franco Sensi", ha scritto il club sui social con un cuore giallo e uno rosso allegando una foto dell'archivio storico. Nel maggio del 1993 Sensi acquisì, attraverso partecipazioni nella società controllante e insieme a Pietro Mezzaroma, il controllo del pacchetto di maggioranza della società giallorossa per poi diventarne, dal successivo 8 novembre 1993, proprietario unico e presidente. Diciottesimo presidente nella storia della Roma, Sensi fu il più longevo. Sotto la sua gestione la squadra giallorossa ha vinto uno scudetto (2000-01), due Supercoppe italiane (2001 e 2007) e due Coppe Italia (2006-07 e 2007-08). Già sul finire del 2004 la conduzione della società era de facto passata nelle mani della figlia Rosella, ufficialmente amministratore delegato. Franco Sensi morì all'età di 82 anni al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da qualche settimana per problemi respiratori. "Ciao papà, sono 18 anni che ci hai lasciato ma ci manchi immensamente ogni giorno", ha scritto la figlia Rosella su Instagram.

Il 17 agosto 2008 ci lasciava il presidente Franco Sensi 💛♥️#ASRoma pic.twitter.com/osft9Cdohq — AS Roma (@OfficialASRoma) August 17, 2026

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