Il 28 giugno non è una data come le altre nella storia della Roma. Esattamente 83 anni fa, infatti, nasceva Giuliano Taccola. L'attaccante giallorosso, che ha disputato 2 stagioni nella Capitale tra il 1967 e il 1969, è scomparso prematuramente il 16 marzo 1969 all'età di 25 anni. La Roma sui social ha voluto ricordare così l'anniversario della sua nascita: "Il 28 giugno 1943 nasceva Giuliano Taccola. Per sempre nel cuore dei nostri tifosi. Hall of Fame".

📆 Il 28 giugno 1943 nasceva Giuliano Taccola



Per sempre nel cuore dei nostri tifosi 🐺



🟨 Hall of Fame 🟥#ASRoma pic.twitter.com/yBfAf3jRQD — AS Roma (@OfficialASRoma) June 28, 2026