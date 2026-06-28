Esattamente 83 anni fa nasceva l'attaccante giallorosso, scomparso prematuramente il 16 marzo 1969 all'età di 25 anni: il ricordo del club
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Il 28 giugno non è una data come le altre nella storia della Roma. Esattamente 83 anni fa, infatti, nasceva Giuliano Taccola. L'attaccante giallorosso, che ha disputato 2 stagioni nella Capitale tra il 1967 e il 1969, è scomparso prematuramente il 16 marzo 1969 all'età di 25 anni. La Roma sui social ha voluto ricordare così l'anniversario della sua nascita: "Il 28 giugno 1943 nasceva Giuliano Taccola. Per sempre nel cuore dei nostri tifosi. Hall of Fame".
📆 Il 28 giugno 1943 nasceva Giuliano Taccola— AS Roma (@OfficialASRoma) June 28, 2026
Per sempre nel cuore dei nostri tifosi 🐺
🟨 Hall of Fame 🟥#ASRoma pic.twitter.com/yBfAf3jRQD
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