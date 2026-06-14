La società capitolina, sui propri canali social, ha voluto celebrare l'anniversario del primo tricolore nella storia del club giallorosso
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Il 14 giugno è una data storica per l'A.S. Roma. Oggi, nel 1942, il club giallorosso vinceva il primo scudetto della propria storia grazie alla vittoria per 2-0 contro il Modena. La società capitolina, sui propri canali social, ha voluto celebrare l'anniversario ricordando l'11 titolare di quel giorno: , , , , , , , , , , ̀; sotto la guida di Alfred Schaffer. Dopo 41 anni di attesa sarebbe arrivato il secondo scudetto, conquistato da Niels Liedholm, mentre è del 2001 l'ultimo tricolore romanista con Fabio Capello in panchina.
📆 𝟭𝟰 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟭𝟵𝟰𝟮: 𝗥𝗼𝗺𝗮-𝗠𝗼𝗱𝗲𝗻𝗮 𝟮-𝟬— AS Roma (@OfficialASRoma) June 14, 2026
1️⃣1️⃣ 𝑀𝑎𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖, 𝐵𝑟𝑢𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎, 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑜𝑙𝑖, 𝐷𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖, 𝑀𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠𝑒, 𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖, 𝐵𝑜𝑟𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖, 𝐶𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑖, 𝐴𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖, 𝐶𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎, 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑜̀ 🐺
🧠 𝐒𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚… pic.twitter.com/FoVfASdzo7
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