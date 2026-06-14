Calafiori versione tifoso: canta 'Campo Testaccio' a squarciagola e il video è virale

Il 14 giugno è una data storica per l'A.S. Roma. Oggi, nel 1942, il club giallorosso vinceva il primo scudetto della propria storia grazie alla vittoria per 2-0 contro il Modena. La società capitolina, sui propri canali social, ha voluto celebrare l'anniversario ricordando l'11 titolare di quel giorno: , , , , , , , , , , ̀; sotto la guida di Alfred Schaffer. Dopo 41 anni di attesa sarebbe arrivato il secondo scudetto, conquistato da Niels Liedholm, mentre è del 2001 l'ultimo tricolore romanista con Fabio Capello in panchina.