La Roma punta sui giovani: tutto fatto per Svilar. Abraham re dei pali

Il portiere ha firmato un contratto fino al 2027. I giallorossi non convocati dalle proprie nazionali tornano a Trigoria mentre in settimana MKhitaryan è atteso dalla società per parlare del prolungamento del contratto

Ultimo giorno di riposo per i giallorossi non convocati dalle proprie nazionali che domani si ritroveranno a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro la Sampdoria. Oltre a Mancini, che ha lasciato Coverciano in anticipo, tornerà al Fulvio bernardini anche Mkhitaryan. L'armeno, sempre più al centro del sistema di gioco di Mourinho, in settimana dovrebbe incontrare la società per discutere del prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Altro giocatore atteso nella Capitale è Veretout, oggetto di polemiche insieme alla sua famiglia per aver festeggiato in gruppo il compleanno della moglie nonostante la positività di quest'ultima. Sabrina ha chiarito la situazione in un'intervista a Firenzaviola.it rassicurando anche sulla negatività del centrocampista. La disfatta della Nazionale contro la Macedonia del Nord che ha vietato il Mondiale agli azzurri ha aperto una crepa nel sistema calcistico italiano. Molte delle riflessioni hanno riguardato lo scarso impiego dei giovani nei top club italiani. La Roma, però, può vantarsi di essere un punto di riferimento sotto questo aspetto e anche per quanto riguarda il minutaggio di giocatori sotto i 23 anni. Tra questi figura Felix Afena-Gyan. Il ghanese, alla prima convocazione, è stato protagonista del ritiro della sua nazionale cimentandosi in un balletto scatenato tra gli appalusi dei compagni. La Roma primeggia anche in una classifica meno positiva. Infatti, Abrahamè il calciatore che ha colpito più pali (5) in Serie A.