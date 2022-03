Roma, altro record per Abraham: è il giocatore che ha colpito più legni in Serie A

Il centravanti inglese è il calciatore più sfortunato del campionato. Un record che di certo non lo farà felice ma che certifica la sua pericolosità in zona gol

Prosegue la stagione da record di Tammy Abraham. Dopo essere diventato il secondo miglior realizzatore giallorosso alla prima stagione (primo nel dopoguerra), il calciatore con più gol nel nuovo anno in Serie A e il calciatore che ha sbloccato più partite in campionato, il centravanti inglese detiene un altro record che però gli farà sicuramente meno piacere. Abraham è il giocatore che ha colpito più legni in tutta la Serie A (5) a pari merito con Marko Arnautovic. In questa speciale classifica è entrato anche Lorenzo Pellegrini che in stagione ha fino ad ora colpito tre legni e si trova al settimo posto al pari di Dybala, Immobile e Mario Rui. In totale, la Roma è la quarta squadra della Serie A per conclusioni respinte dal palo o dalla traversa con 14. Davanti ai giallorossi solo Torino, Bologna e Napoli che occupa il primo posto con 19 legni colpiti.