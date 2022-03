Mercato Roma, visite mediche già effettuate per Svilar: contratto fino al 2027

Il portiere ormai ex Benfica approderà in giallorosso al termine della stagione a parametro zero. Decisiva, per il suo arrivo, la presenza nella Capitale dello Special One

Redazione

Mile Svilar è ormai prossimo a vestire la maglia della Roma. Come riportato da Sky, il portiere belga classe '99 ha già effettuato le visite mediche con il club e ha firmato un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2027. Il portavoce principale della trattativa è stato Josè Mourinho, suo grande ammiratore, che lo ha voluto nella Capitale per fargli maturare l'esperienza necessaria visto che inizialmente partirà alle spalle di Rui Patricio, per poi diventare prendersi il posto da titolare e diventare il portiere del futuro.