Nei prossimi giorni incontro per il rinnovo di Mkhitaryan

Mourinho lo ritiene imprescindibile e l'armeno potrebbe restare ancora in giallorosso

La Roma vuole confermare Henrikh Mkhitaryan e, come riporta Tuttomercatoweb, nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il club giallorosso e l'entourage dell'attaccante armeno per discutere del prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno. Sensazioni positive, Mourinho lo ritiene imprescindibile: ci sono tutti i presupposti per arrivare presto alla fumata bianca.