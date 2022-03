Retroscena Felix: il C.T. del Ghana incontra Mou e Pinto prima della convocazione

L'allenatore della nazionale ghanese ha incontrato lo Special One e il General Manager giallorosso per parlare delle qualità del ragazzo prima di convocarlo in nazionale

Il 25 marzo è una data che Felix Afena-Gyan ricorderà per tutta la vita. Per lui è stata la prima partita con la nazionale ghanese nello 0-0 contro la più accreditata Nigeria. Come riportato da Il Tempo, c'è un retroscena legato alla sua convocazione in nazionale: il C.T. del Ghana Atto Oddo ha incontrato Josè Mourinho e Tiago Pinto in Olanda, prima della partita contro il Vitesse, proprio per parlare del ragazzo e delle sue qualità come testimoniate da alcune foto pubblicate sul profilo ufficiale di Olivier Arthur, agente dell'attaccante giallorosso. Il colloquio deve essere stato più che proficuo visto che Felix non solo è stato convocato ma è partito titolare al centro dell'attacco del Ghana. Al termine del match lo stesso C.T. ha elogiato la sua prova davanti alle telecamere: "Felix ha fatto molto bene, ha creato molte occasioni. Difensivamente ha dato tutto quella che aveva, ha pressato molto e ha fatto tutto quello che volevo da lui. È stato sfortunato in un'occasione dove non ha segnato, ma questo ragazzo ha 18 anni ed è un diamante".