La Roma pensa al colpo Zakaria. Spinazzola: “Sto migliorando molto”.

Il terzino giallorosso si è raccontato parlando del recupero e della sua famiglia. Il centrocampista svizzero classe ’96 ha rifiutato il rinnovo offerto dal Gladbach.

La sosta nazionali ha privato Mourinho di tredici giocatori e ai restanti lo Special One ha concesso tre giorni di riposo. A Trigoria, però, si continua a pensare alla Roma del futuro. Uno degli obiettivi principali è sicuramente Denis Zakaria. Il centrocampista, attualmente tra le fila del Borussia Monchengladbach, ha rifiutato il rinnovo di contratto proposto dai tedeschi e a partire da gennaio potrebbe legarsi a qualsiasi club gratuitamente. Pinto, che già aveva provato a prendere il giocatore in estate, potrebbe tentare l’assalto finale e portare finalmente il centrocampista a Mourinho. Nonostante i compagni siano nel bel mezzo di una mini-vacanza, Leonardo Spinazzola è rimasto a Roma per proseguire la riabilitazione. Nel pomeriggio l’esterno giallorosso è intervenuto nella trasmissione “Verissimo” di Canale 5 raccontando il suo recupero e la vita in famiglia: “Sto migliorando molto, devo lavorare sulla qualità del movimento del piede. La mia famiglia è importante e me la sto godendo molto” ha detto il numero 37. Altro personaggio al centro di un’intervista è Francesco Totti che al “The Guardian” ha parlato del suo calcio e dell’ultima fase della sua carriera. L’ex Capitano ha detto: “Ho fatto il massimo che ho potuto e ho preso tutto quello che c'era da prendere". Al termine della sosta la Roma volerà a Torino per cercare di tenere a distanza la Juventus, i bianconeri oggi hanno disputato un’amichevole con l’Alessandria per mettere minuti nelle gambe e per far ritrovare il campo a Kaio Jorge ed Arthur, entrambi infortunati. Allegri dovrà fare i conti anche con la positività di Rabiot che con ogni probabilità salterà la gara del 17 ottobre.