Francia, positivo Rabiot: probabile assenza in Juve-Roma

Dalla Francia arriva una brutta notizia per la Juventus: Adrien Rabiot è positivo al coronavirus ed è quindi stato posto in isolamento. Il calciatore della nazionale Bleu salterà la finale di Nations League contro la Spagna in programma domani alle 20:45 e con tutta probabilità non ci sarà per la sfida contro la Roma. I giallorossi affronteranno la Juve allo Stadium domenica 17 alle 20:45 e sembra quasi impossibile un suo eventuale recupero per quella data.