Juventus, battuta 2-1 l’Alessandria in amichevole

I bianconeri hanno approfittato dell'assenza di molti nazionali per mettere minuti nelle gambe

Data l'assenza di molti nazionali, la Juventus ne ha approfittato per affrontare l'Alessandria in amichevole in modo da mettere minuti nelle gambe. La gara si è conclusa sul 2-1 a favore dei bianconeri, andati a segno grazie ai baby Maressa e Chibozo (classe 2003 e 2004). Sono scesi in campo anche Arthur e Kaio Jorge, entrambi al rientro dopo i rispettivi infortuni. Allegri ne ha approfittato per far assaggiare il campo a coloro che finora hanno avuto pochi minuti a disposizione.