Uzbekistan-Malesia, Shomurodov titolare nell’amichevole

L'attaccante giallorosso giocherà la quarantanovesima partita con la propria nazionale

Eldor Shomurodov è uno dei tredici giallorossi convocati dalle proprie nazionali. Il numero 14 giallorosso scenderà in campo dal 1' minuto nell'amichevole contro la Malesia, il calcio d'inizio è previsto per le 17:00. Sarà la quarantanovesima presenza con la nazionale maggiore per la quale ha segnato 22 reti.