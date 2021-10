Qatar 2022, Diawara in campo dal 1′ contro il Sudan

Il centrocampista giallorosso è titolare nella sfida di qualificazione ai mondiali 2022

La Guinea torna in campo dopo il colpo di stato di inizio settembre. L'avversario, nella partita valida per le qualificazioni mondiali 2022 in Qatar, è il Sudan. Diawara è stato schierato titolare e proverà con i suoi compagni a portarsi a casa i tre punti per agganciare momentaneamente il Marocco, leader del girone.