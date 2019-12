La Roma in vacanza: il Natale dei giallorossi tra Maldive, Dubai e… un matrimonio

La Roma va in vacanza. Poco meno di dieci giorni prima di rimettersi al lavoro a Trigoria, ma abbastanza per ricaricare le pile in vista della seconda metà di stagione. I giallorossi, che torneranno ad allenarsi il 30 dicembre, si sono divisi come sempre tra mete esotiche e il ritorno a casa.

CASA DOLCE CASA – L’uomo del momento in casa Roma è Paulo Fonseca. Il tecnico, considerato l’artefice principale del momento positivo, passerà le vacanze con la moglie – che festeggerà il Natale a gennaio perché ortodossa – dividendosi tra Ucraina e Portogallo (dove incontrerà i figli avuti dal precedente matrimonio). Il direttore sportivo Petrachi, da buon uomo del sud, ha scelto il calore di casa sua a Lecce per passare le feste. Come lui anche Veretout, Pastore, Under e Zaniolo passeranno il Natale in famiglia.

IL SÌ DI GIANLUCA – Domani sarà il grande giorno per Mancini. Il difensore della Roma porterà all’altare la sua Elisa, con cui è fidanzato da 5 anni. La data scelta non è un caso. Il 23 è il numero della vita per il Mancio, ereditato dal suo idolo Materazzi, ma anche ricorrenza dell’incontro con la sua compagna. La cerimonia, che si svolgerà a Firenze, vedrà tra i presenti anche i compagni Spinazzola, Cristante e Pellegrini.

FUGA NATALIZIA – Il primo a “scappare” dall’altra parte del mondo è stato Justin Kluivert. L’olandesino ha scelto l’isola caraibica di Curaçao, dove si sta divertendo nel residence con piscina affittato insieme agli amici. Capitan Florenzi è partito questa mattina insieme alla moglie Ilenia per le Maldive, un classico, rilassandosi in aereo con “Il marchese del grillo”. Altro must tra i calciatori è Dubai, meta scelta da Perotti e Dzeko. Entrambi hanno raggiunto ieri le mogli che erano già partite con i piccoli al seguito. “Bonus track” il giovane Bouah, che passerà il Natale a New York.

SUL PEZZO – Per evitare di cadere in tentazione, lo staff di Fonseca ha consegnato a ogni calciatore un pdf con alcune regole da seguire durante le feste. Ai giocatori “toccherà” un workout giornaliero per evitare di non rilassare troppo i muscoli e una dieta speciale fatta ad hoc per le feste. Consentito lo sgarro nei giorni della vigilia e a Natale.